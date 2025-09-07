Fico candidato, da Conte un "in bocca al lupo"

AGI - Un appello all'unità, un'apertura al "giusto rinnovamento" e un forte segnale politico a Roma: si è aperta così la corsa di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania.
A Napoli, alla Fondazione Foqus, Giuseppe Conte ha presentato ufficialmente l'ex presidente della Camera come il candidato del centrosinistra, tra gli applausi scroscianti di una folla di militanti, parlamentari e amministratori locali. "In bocca al lupo a Roberto Fico", le uniche parole che il leader del M5s ha pronunciato prima di salire sul palco, sottolineando subito dopo la compattezza raggiunta dalla coalizione.
Un fiume che sfocia in un mare aperto
Video Elio Tedone - Agi
"Vorrei innanzitutto dire grazie Napoli e grazie Campania. Finalmente è arrivato il momento per cui abbiamo lavorato", ha esordito Conte, riconoscendo il silenzio e la serietà della sua comunità politica nei mesi scorsi. "Il primo ringraziamento va alla nostra comunità, fino ai parlamentari e ai coordinatori regionali. Grazie perché avete dato una grande prova di compattezza e serietà, condividendo l'obiettivo al di là della propria ambizione personale". Un ringraziamento esteso anche a tutte le forze del centrosinistra e al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "Siamo un fiume grandissimo che vuole sfociare in un mare aperto", ha aggiunto Conte, dipingendo l'immagine di una coalizione vasta e unita.
Rinnovamento e trasparenza, i pilastri di un'alleanza
L'ex premier ha messo in chiaro le priorità: "Vogliamo confermare quello che di buono è stato fatto fin qui, ma chiarendo anche che questa sarà una stagione di giusto rinnovamento". Un concetto che si estende anche al metodo di governo, con un'attenzione particolare a "processi di governo democratici e trasparenti" in caso di vittoria. "Il metodo conta per preservare la nostra democrazia", ha evidenziato Conte, ponendo la trasparenza al centro dell'azione politica.
Il “messaggio” a Roma e l’incognita De Luca
Interpellato dai giornalisti, Conte non ha nascosto le ambizioni nazionali della candidatura di Fico. Una vittoria del centrosinistra nel Sud Italia "sarebbe un fortissimo segnale politico che a Roma e a Palazzo Chigi difficilmente potrebbero sottovalutare". La presentazione ha toccato anche un altro punto cruciale: l'incontro con il presidente uscente Vincenzo De Luca. "Perché questo accanimento sull'incontro con De Luca? È infettivo?", ha tuonato Conte, intervenendo in difesa di Fico. "Roberto incontrerà tutte le realtà e le personalità, sarebbe folle non incontrare anche il presidente uscente". Conte ha poi tagliato corto sulle polemiche relative alla mancata ricandidatura di De Luca: "Se De Luca avesse avuto la possibilità di fare il terzo mandato sarebbe stato sicuramente candidato, e quindi lo scenario sarebbe stato diverso, ma De Luca non ha la possibilità di fare il terzo mandato. Punto".
Fico e l’etica, una priorità per le liste pulite
L'etica è il perno della campagna di Roberto Fico. Salito sul palco, Fico ha ricevuto un caloroso benvenuto e ha messo subito in chiaro le sue priorità. "Intanto dico che faremo un codice etico, la chiave saranno le liste pulite. E credo che saranno tutti d'accordo ad avere liste pulite. Mi chiedo se lo sarà la destra". Un riferimento diretto agli avversari politici e un chiaro impegno per un percorso di legalità. "Io credo che tutto quello che noi dobbiamo fare dovrà essere sempre contraddistinto da una parola. E la parola è la parola etica. E quando l'etica è un'etica pubblica, noi riusciremo sempre a scegliere la soluzione migliore", ha ribadito Fico, annunciando la proposta di un "protocollo di legalità e un codice etico per far sì che ci siano le liste pulite".