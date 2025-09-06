Mattarella: "L'Europa è un'area di pace, perchè alcuni la vedono come un nemico?"

AGI - "L'Unione Europea si è affermata come un'area di pace e di cooperazione capace di proiettare i suoi valori oltre i suoi confini, determinando stabilità, benessere, crescita, fiducia. Non ha mai scatenato un conflitto, non ha mai avviato uno scontro commerciale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo videomessaggio al Forum di Cernobbio
I contributi dell'Europa
"Al contrario, l'Europa - ha continuato il Capo dello Stato - ha agevolato intese e dispiegato missioni di pace. Ha contribuito a elevare standard di vita, criteri di difesa del pianeta. Ha promosso incontri e dialoghi e ha alimentato libertà nei rapporti internazionali, uguaglianza di diritti tra popoli e Stati: condizioni e causa di progresso".
Si pone, quindi, anzitutto, "una domanda, prima di ogni altra", prosegue Mattarella: "Come è possibile, su queste basi, che l'Europa oggi venga considerata da alcuni un ostacolo, un avversario se non un nemico? Quali sono le ragioni, gli interessi di fondo, i principi sui quali si basa la convivenza civile e i traguardi raggiunti dai popoli europei che qualcuno considera disvalori? È soltanto affrontando con lucidità interrogativi di questa natura che potremo trovare risposte esaurienti, utili a illuminare le scelte che siamo chiamati a compiere, pena la irrilevanza e la regressione rispetto ai risultati sin qui raggiunti".
Il bisogno del mondo dell'Europa
Per Mattarella "il mondo ha bisogno dell’Europa. Per ricostruire la centralità del diritto internazionale che è stata strappata. Per rilanciare la prospettiva di un multilateralismo cooperativo. Per regole che riconducano al bene comune lo straripante peso delle corporazioni globali - quasi nuove Compagnie delle Indie - che si arrogano l’assunzione di poteri che si pretende che Stati e Organizzazioni internazionali non abbiano a esercitare. L’incrocio tra le ambizioni di quelle, e l’impulso di dominio, di impronta neo-imperialista, che si manifesta da parte dei governi di alcuni Paesi, rischia di essere letale per il futuro dell’umanità. Mattarella conclude dicendo che "L’Europa è, al tempo stesso, necessità e responsabilità"