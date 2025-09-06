Meloni omaggia Armani: "Io con un suo vestito il giorno del giuramento al Quirinale"

AGI - Giorgio Armani "ci ha insegnato che lo stile non è forma ma sostanza: è la forza di restare fedeli a ciò in cui si crede, anche quando è più difficile farlo. Perché dire no richiede più coraggio che dire sì. E questo significa anteporre la coerenza alla convenienza, e la visione di lungo termine al consenso effimero". Giorgia Meloni rende omaggio allo stilista con un intervento sul Corriere della Sera nel quale esalta "scelte che solo chi ha il coraggio di proteggere la propria identità è capace di prendere" e aggiunge che "anche per questo Armani è stato un grande italiano, uno degli artefici del prestigio e dell'ammirazione di cui l'Italia gode nel mondo".
Il Made in Italy secondo Armani: un connubio di eccellenza
"L'essenza del Made in Italy è un connubio di talento, cura del dettaglio, attenzione per i propri collaboratori. Caratteristiche che rendono le nostre imprese apprezzate e amate in tutto il mondo, e che in Armani hanno trovato una magnifica sintesi", osserva ancora la premier rilevando che Armani "ha contribuito a elevare le eccellenze sartoriali italiane all'internazionalità, formando generazioni di professionisti", con creazioni che "hanno accompagnato - annota la premier - alcuni dei momenti più significativi della mia vita. Tra questi, la cerimonia di giuramento al Quirinale come presidente del Consiglio dei ministri, che ho affrontato indossando uno dei suoi bellissimi tailleur blu navy. Ed è una scelta - spiega - che rifarei, perché in quel tailleur di Armani c'erano molti messaggi: difesa del Made in, innovazione, qualità, orgoglio per la propria identità. E autorevolezza. Un'Italia che può primeggiare nel mondo".
Un faro di bellezza e passione: l'Italia non dimentica
"La nostra nazione non dimenticherà il suo genio, e ciò che di straordinario ha fatto per renderla un faro indiscusso di amore e passione per la bellezza", conclude Meloni che nel suo intervento sottolinea anche come Armani abbia "mostrato al mondo che l'Italia può essere grande senza rinunciare alla sua identità".