Sciame d'api su un pilone di marmo. Paura a Montecitorio

AGI - Prima un inspiegabile 'fuggi fuggi' dei passanti, poi la sorpresa. Insolito fuori programma davanti all'ingresso della Camera dei deputati.
Sciame a Montecitorio
Uno sciame d'api si è posato questa mattina su uno dei piloni di marmo che delimita l'ingresso di Montecitorio, tra lo stupore dei turisti.
Misure di sicurezza
L'area è stata delimitata con delle transenne per evitare spiacevoli punture. Sul posto sono attesi gli apicoltori che provvederanno a trasferire lo sciame in un luogo adatto.
L'arrivo dell'apicoltore
Lo sciame d'api dopo aver sostato per un paio d'ore su uno dei piloni di marmo all'ingresso di Montecitorio si è poi dileguato, probabilmente infastidito da alcuni calabroni. Così l'apicoltore arrivato davanti all'ingresso della Camera non è riuscito a trasferire gli insetti in un luogo sicuro. Intanto a Montecitorio si raccomanda di tenere chiuse le finestre per evitare incontri non graditi. Anche le transenne - che delimitavano l'area - sono state rimosse.