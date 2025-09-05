Verso una corsa a tre per la presidenza della Regione Calabria

AGI - Si profila una corsa a tre per la presidenza della Regione Calabria alle elezioni in programma il 5 e il 6 ottobre. In campo per la coalizione di centrodestra ci sarà Roberto Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia e governatore uscente: Occhiuto si ricandida alla guida della Regione dopo essersi dimesso a fine luglio determinando la fine anticipata della legislatura.
A sostegno di Occhiuto, che stasera ha depositato la propria candidatura, ci saranno 8 liste: Forza Italia, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Lega, Fratelli d'Italia, Noi Moderati, Udc, Sud Chiama Nord-Partito Animalista.
Gli sfidanti: Tridico e la coalizione di centrosinistra
A sfidare Occhiuto sarà Pasquale Tridico, economista, già presidente Inps e attualmente europarlamentare eletto con il M5S: Tridico guiderà la coalizione di centrosinistra, che - secondo quanto si apprende da fonti interne al fronte progressista - dovrebbe essere composta da sei liste, la lista Tridico Presidente, M5S, Pd, Democratici Progressisti, Avs e Casa Riformista.
La candidatura di Francesco Toscano
Il terzo candidato presidente della regione Calabria è Francesco Toscano, che questa mattina - è stato il primo in assoluto - ha ufficialmente depositato la propria candidatura con Democrazia Sovrana Popolare, il partito da lui fondato insieme all'ex europarlamentare comunista Marco Rizzo.
Presentazione delle liste
Oggi intanto prima giornata di presentazione delle liste: al Tribunale di Catanzaro ne sono state depositate otto e cioè - in ordine di arrivo - Democrazia Sovrana Popolare, Noi Moderati, Fratelli d'Italia, Lega, Avs, M55, Tridico Presidente e Sud Chiama Nord-Partito Animalista.
Da segnalare la candidatura al Consiglio regionale in Fratelli d'Italia di Wanda Ferro, sottosegretario all'Interno, e nella Lega del presidente uscente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso.