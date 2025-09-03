Quattro politici italiani salgono a bordo della Flotilla. Ritardata la partenza dall'Italia

AGI - "Saremo sulla Global Sumud Flottila. Si tratta della più grande missione umanitaria degli ultimi anni ed è importante sostenere i tanti attivisti che si sono mobilitati da tutto il mondo." Lo annunciano Annalisa Corrado, parlamentare europea e il deputato Arturo Scotto. Insieme a loro, saranno presenti anche Benedetta Scuderi di Avs e il senatore del M5s Marco Croatti.
"A Genova - affermano i parlamentari del Pd - con i ragazzi di music for peace sono state raccolte trecento tonnellate di beni di prima necessita'. Una prova straordinaria di solidarietà concreta. Vogliamo che quegli aiuti arrivino a destinazione e che si rompa finalmente quel blocco. I governi si mobilitino a protezione diplomatica e istituzionale della flottilla, disarmata, pacifica e che si muove nel pieno rispetto del diritto internazionale, cosi' come lo sta facendo l opinione pubblica di tutto il mondo".
A causa del maltempo che ha rallentato le partenze da Barcellona, slitta anche la partenza delle barche dalla Sicilia. Se l'obiettivo è quello di navigare insieme, la delegazione italiana è costretta a slittare al 7 settembre. Lo ha spiegato Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza nel corso di una conferenza al Senato promossa dal M5s che ha ribadito la preoccupazione che accompagna questo viaggio umanitario per portare sostegno alla popolazione di Gaza.
Per questo, il Movimento 5 stelle ha annunciato che presenterà un'interrogazione "per chiedere alla Presidente del Consiglio e al Ministro degli Esteri quali iniziative intendano assumere per tutelare la spedizione umanitaria del Global Sumud Flotilla, specie dopo le minacce israeliane di trattare "come terroristi" questo pezzo di società civile che sta agendo con forza e coraggio contro il genocidio in corso e contro l'ignavia e l'inerzia dei governi europei, tra cui quelle del governo Meloni. Il Governo italiano ha il preciso dovere di tutelare e proteggere i nostri connazionali e sarà inevitabilmente co-responsabile di qualsiasi atto illegale verrà loro perpetrato".
Per la segretaria del Pd, Elly Schlein: "Flotilla è una missione che ha il nostro pieno sostegno e che il Partito Democratico sosterrà concretamente anche con la partecipazione di due parlamentari a bordo delle navi, Annalisa Corrado e Arturo Scotto".