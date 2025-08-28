Arriva in parlamento il granchio blu di Orbetello

AGI - "La diffusione del granchio blu nella laguna di Orbetello e lungo le coste toscane è un'emergenza ecologica ed economica. Chiediamo al governo risorse certe per superare una crisi devastante. Dopo aver stanziato fondi e adottato misure straordinarie in altre Regioni la Toscana viene ancora dimenticata dalla destra". Lo dicono i deputati del Pd Emiliano Fossi e Marco Simiani che hanno presentato una interrogazione parlamentare.
"Sino a oggi sono oltre 600 i quintali di granchi già smaltiti. Le cooperative e i pescatori del territorio da mesi denunciano danni enormi, ma senza un intervento immediato rischiano di essere travolti. Chiediamo risorse, indennizzi e un vero piano di contenimento. L'incontro del prossimo 2 settembre con la Regione Toscana a Orbetello sarà un passaggio significativo per individuare le prime azioni da mettere in campo, ma non può bastare: serve un impegno concreto e diretto del governo nazionale. Non è più accettabile che Orbetello venga lasciata sola davanti a questa emergenza", concludono Fossi e Simiani.