Meloni: "L'Ue condannata all'irrilevanza geopolitica"

AGI - "Rivendichiamo il ruolo pragmatico propositivo dell'Italia sullo scacchiere internazionale e in seno all'Unione Europea, che sembra sempre più condannata all'irrilevanza geopolitica, incapace di rispondere efficacemente alle sfide di competitività poste dalla Cina, dagli Stati Uniti, come ha giustamente rilevato Mario Draghi qualche giorno fa da questo palco". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Rimini.
La premier ha anche condannato "l'ingiustificabile uccisione di giornalisti a Gaza e l'inaccettabile attacco alla libertà di stampa". Sull'Ucraina, ha ricordato meloni, la "proposta italiana sulle garanzie di sicurezza" sul modello "dell'articolo 5 Nato è attualmente la principale sul tavolo".
"L'Italia - ha sottolineato Meloni - si è riappropriata del posto che le spetta nel mondo, non è più considerata il malato d'Europa". "Per me - ha affermato - è un piacere e un onore essere qui con voi oggi, quello che accade qui è estremamente prezioso. Il Meeting è la piazza del dialogo per eccellenza anche in anni nei quali la polarizzazione ideologica era più marcata. Leggo negli occhi dei volontari una passione che solo chi conosce il senso di comunità può conoscere. Perciò voglio tributare a loro il mio applauso perché sono oggettivamente un vero spettacolo".