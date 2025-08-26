Roberto Fico sarà il candidato presidente del centrosinistra per la Regione Campania

AGI - Potrebbe essere questione di giorni l'ufficializzazione della candidatura di Roberto Fico in Campania. A dare una scossa al dossier è stato l'incontro di oggi fra gli esponenti campani della segreteria nazionale, Marco Sarracino e Sandro Ruotolo con la leader dem Elly Schlein.
Un incontro che aveva all'ordine del giorno la riorganizzazione del partito nella Regione, a cominciare dalla segreteria regionale che dovrebbe essere affidata a Piero De Luca. Per i due esponenti dem, tuttavia, la partita non si esaurisce alla plancia di comando del Pd campano, ma deve riguardare anche i livelli locali, a partire dal segretario provinciale che l'area del Pd vicina alla segretaria rivendica per un suo esponente.
"Il tema non sono i posti", avverte un dirigente dem, "quanto riavviare un dialogo interno al Pd in Campania". Il dossier, confermano fonti dem, rimane quindi aperto, ma si lavora per mandare tutte le tessere del puzzle al posto giusto. Stando a quanto si apprende, tuttavia, l'area Bonaccini sarebbe contraria a mettere mano alla segreteria provinciale, preferendo arrivare a scadenza naturale, nella primavera 2026. Per questa ragione, tanto dal Pd quanto dal M5s si invita alla cautela nel definire chiusa la partita per la candidatura dell'ex presidente della Camera alla presidenza della Campania.
Nonostante questo, in una telefonata che sarebbe intercorsa fra il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente del M5s, Giuseppe Conte si sarebbe parlato di un timing per l'ufficializzazione della corsa di Fico: tra fine agosto e inizio settembre, fanno sapere fonti della maggioranza in consiglio regionale. Chi di sicuro non sarà al fianco di Roberto Fico è Carlo Calenda: "Prima di mettere la Campania in mano a Fico mi taglio le mani", dice il leader di Azione alla Versiliana: "Ci sono dei consiglieri regionali che lo supportano. Li perderò. Io non lo supporto", ha chiosato. "Calenda si taglia le mani", risponde il segretario Psi Enzo Maraio, "noi invece rimbocchiamoci le maniche per il bene della Campania".