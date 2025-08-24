Tajani a Salvini: "La politica estera la facciamo la premier e io"

AGI - "Non c'è nessuna crisi diplomatica con la Francia, con Barrot mi sono parlato a lungo ieri, abbiamo preparato il G7. Mi pare sia giusto ricordare che le relazioni di politica estera le tengono presidente del Consiglio e ministro degli Esteri e i colloqui tra la presidente del Consiglio e il presidente francese e i colloqui miei con il ministro degli Esteri francese sono frequenti". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani in un punto stampa al Meeting di Rimini a chi chiedeva un commento sulle parole usate da Matteo Salvini sul presidente francese.
"Se si vogliono ottenere dei risultati - ha sottolineato ancora Tajani - bisogna puntare sulle idee, anche quando ci sono delle differenze. Non è che con gli amici europei abbiamo sempre la stessa idea ma secondo me si ottengono successi con la forza delle idee piuttosto che con la violenza delle parole. Io uso sempre toni calmi: quindi se si vuole vincere bisogna usare la forza delle idee. Quello che io ho sempre cercato di fare per prevalere", ha concluso Tajani.