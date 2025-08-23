Tridico scioglie le riserve, sarà candidato alla Regione Calabria

AGI - Un messaggio breve, ma chiaro, che pone fine a una ricerca difficile e faticosa, non soltanto di un nome, ma soprattutto di un equilibrio politico in Calabria e non solo, per il centro sinistra allargato alla partecipazione del Movimento 5 Stelle.
"Con orgoglio e responsabilità, accetto questa sfida. È tempo di una svolta, per te Calabria mia, terra mia". È così che Pasquale Tridico scioglie ogni riserva e via social annuncia la sua candidatura alla guida della Regione Calabria, dopo le dimissioni di Roberto Occhiuto.
Chi è Pasquale Tridico
Pasquale Tridico ha scelto la carriera politica dopo una lunga esperienza da economista. È originario di Scala Coeli, in provincia di Cosenza, e ha 50 anni. È stato presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) dal 2019 al 2023, periodo in cui ha gestito l'introduzione del reddito di cittadinanza.
Dal 2024 è europarlamentare, eletto nella circoscrizione Italia meridionale, ed è presidente della Sottocommissione per le questioni fiscali. Ha conseguito una laurea in scienze politiche e un dottorato di ricerca in Economia. È considerato un "indipendente di area Movimento 5 Stelle" e dal 19 gennaio 2023 ha iniziato una collaborazione come editorialista del quotidiano La Repubblica.