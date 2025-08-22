Regionali: Tajani, "candidati? Non sarà questione di quote"

AGI - "Non cambio idea: non sarà questione di quote, ma di scegliere i migliori. FI si muove così, per qualsiasi ruolo, che siano autorità di enti o candidati. Quindi a settembre decideremo tutti insieme". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani in un'intervista al Corriere della Sera.
Le Regioni al voto
In merito alla scelta dei candidati del centrodestra per le prossime regionali, "adesso - ha aggiunto - siamo concentrati sulle Marche, dove siamo convinti di ottenere grandi risultati anche noi come Forza Italia. Poi si voterà in Valle d'Aosta dove c'è il proporzionale e in Calabria dove si ripresenterà Occhiuto". Nell'intervista il leader degli azzurri ha anche ribadito il suo 'no' alla lista Zaia in Veneto: "Alle elezioni si presentano i partiti, non esponenti dei partiti con proprie liste, pur se forti e autorevoli".