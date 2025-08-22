Toscana: Renzi, "in politica contano i voti non i timori"

AGI - "In politica contano i voti e non i timori. Se gli elettori daranno tanti voti ai Cinque Stelle è giusto prenderne atto". Lo sottolinea il presidente di Italia Viva, Matteo Renzi, a Repubblica tornando, in vista delle regionali, a insistere sulla necessità di "una sola lista per la tenda riformista", anche per la Toscana.
La polemica di Calenda
In merito al dietrofront del leader di Azione, Carlo Calenda, dalla coalizione che sosterrà la ricandidatura del presidente Eugenio Giani, "i Cinque Stelle entrano in una coalizione riformista. Sulla scheda c'è il nome di Eugenio Giani, non di Paola Taverna", E, ribadendo la sua fiducia al presidente dem della regione "un riformista", sottolinea,"la politica si fa senza risentimenti - puntualizza l'ex premier - e la situazione nazionale impone un accordo fino ai Cinque Stelle". Infine, spiega, Azione e +Europa "ci hanno proposto di fare un listino bloccato che faccia scegliere i consiglieri alle segreterie dei partiti. Mi spiace, ma non ci sto. Grazie al cielo alle Regionali ci sono le preferenze e vinca il migliore", conclude Renzi. (AGI)