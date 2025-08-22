Decaro scioglie la riserva, "pronto a candidarmi"

AGI - "Sono pronto a candidarmi alla presidenza della Regione Puglia", ma "voglio essere un presidente libero, capace di assumermi fino in fondo la responsabilità delle scelte. Non voglio essere ostaggio delle decisioni di chi mi ha preceduto. La Puglia non ha bisogno di un presidente a meta'". Lo annuncia Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo, con un post pubblicato su Facebook.
Il messaggio
"Credo di avere l'esperienza necessaria e un grande amore per questa terra e la sua gente. Ma non basta", scrive Decaro, chiarendo che "per candidarmi devo sapere di poter guidare la Regione davvero, con piena libertà, guardando avanti e non indietro. Con il coraggio e la responsabilità di scrivere una pagina nuova", dice riferendosi ai predecessori Michele Emiliano e Nichi Vendola: nei confronti di entrambi "mi legano stima e affetto sinceri, oltre che una storia comune di cui sono orgoglioso e che non rinnego". E spiega: "Non è una questione personale. E' una questione politica, nel segno del rinnovamento", ribadendo che "non sono abituato a litigare, a protestare, a sgomitare per un posto al sole. Sono abituato a lavorare". Il presidente della commissione Ambiente UE rivendica di aver scelto finora "la strada del silenzio e del rispetto, nei confronti de partiti, e dei pugliesi. Che oggi, pero', meritano parole chiare".
E ancora
"Se non ci saranno le condizioni per tornare in Puglia - conclude - continuerò a lavorare in Europa, sostenendo lealmente il candidato progressista alla guida della Regione. Perché nessuna ambizione personale può venire prima del bene più prezioso: il futuro dei pugliesi".