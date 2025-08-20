Toscana: Calenda, "Noi fuori se il programma lo decide Taverna"

ADV
AGI - "Giani ha firmato un accordo con il M5a che prevede assurdità, redditi di cittadinanza, no alle infrastrutture etc. Nessuno di questi punti è stato discusso o negoziato con Azione. Se il programma di governo della Regione lo decide la Taverna noi non ci saremo". Lo scrive il leader di Azione Carlo Calenda sul suo profilo X annunciando così che il partito non farà parte della coalizione progressista che sostiene la ricandidatura di Eugenio Giani, governatore dem della Toscana, alle Regionali del 12 e 13 ottobre.
ADV
Condividi
ADV