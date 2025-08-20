Regionali in Calabria: Tridico, "a disposizione del M5s"

AGI - "Ho deciso di dare la mia disponibilità al Presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla Presidenza della Regione, perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità". Lo scrive sui social Pasquale Tridico. "La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita. La Calabria non è periferia: è cuore pulsante del Mediterraneo. Non è terra da abbandonare: è terra da far rinascere. Il futuro si costruisce. E io sono pronto a costruirlo con voi. E' il tempo del coraggio. E' il tempo della Calabria, la nostra terra, per riportarla a testa alta laddove merita di stare", conclude l'eurodeputato del Movimento 5 stelle ed ex presidente dell'Inps.
Le parole del presidente Conte
"In questi giorni ho letto alcune indiscrezioni di stampa: riferiscono che in Calabria la disponibilità alla candidatura di Pasquale Tridico sarebbe fittizia. Voglio essere chiaro: questo non è il mio personale modo di agire né quello del M5S, che quando siede ai tavoli di coalizione opera in modo lineare e trasparente. Confermo quindi che il M5S mette a disposizione dell'intera coalizione anche la candidatura di Pasquale Tridico, una personalità ampiamente apprezzata che, in una logica di servizio, offriamo come una preziosa risorsa ai cittadini calabresi". Lo scrive in una nota Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle. "Insieme a lui, come già anticipato ai tavoli di coalizione, ci sono le candidature - parimenti autorevoli - di Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico. Da qui si partirà con le altre forze di colazione per scegliere insieme - oltre al programma migliore - anche la candidatura ritenuta più adatta ad interpretarne le necessità di cambiamento. Questa è una grande opportunità per una terra e una comunità spesso trascurate e tutti gli esponenti del M5S hanno ben chiara l'opportunità che si ha oggi di voltare pagina", conclude.