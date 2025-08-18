Renzi dopo l'addio a Mondadori: "Io cancellato da Mediaset"
Il leader di Italia Viva in polemica con Pier Silvio Berlusconi: "Il padre era un fuoriclasse, il figlio un fuori corso"
AGI - Dopo l'addio a Mondadori, editore dei suoi libri, in polemica con Pier Silvio, ha più risentito il figlio di Berlusconi? "No. Ma la cosa incredibile - dice Matteo Renzi al Corriere della Sera - è che dal giorno dopo Mediaset mi ha cancellato dal palinsesto. Credo di essere il leader di partito meno presente sulle reti del Biscione. Non ho ancora capito - prosegue il leader di Italia viva - se è una decisione autonoma di Pier Silvio o una richiesta di Giorgia Meloni. In ogni caso Silvio Berlusconi aveva tutta un'altra classe, anche quando c'era da litigare. Il padre era un fuoriclasse, il figlio un fuori corso", conclude.