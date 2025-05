La lettera dell'Italia e altri 8 Paesi: "Aprire dibattito sulla Cedu”

Dovremmo avere più spazio a livello nazionale per decidere quando espellere i cittadini stranieri criminali. Ad esempio, nei casi riguardanti reati gravi di violenza o reati legati alla droga. Per loro natura, tali reati hanno sempre gravi implicazioni per le vittime.

Abbiamo bisogno di maggiore libertà nel decidere come le nostre autorità possano tenere traccia, ad esempio, degli stranieri criminali che non possono essere espulsi dai nostri territori. Criminali che non possono essere espulsi anche se hanno approfittato della nostra ospitalità per commettere reati e far sentire gli altri insicuri.