Il Pd scende sotto 'quota 23', stabile FdI. L'ultima Supermedia

Nella media dei sondaggi elaborata da @POLITICOEurope la CDU-CSU è in testa con il 29% contro il 21% di AfD. Entrambi i partiti sarebbero in crescita rispetto al 2021, mentre tutte le tre forze del Governo Scholz sarebbero in calo: SPD al 16%, Verdi al 13% e FDP al 4%. pic.twitter.com/Zn63VK1h7z