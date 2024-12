Sterllantis, la logistica di Pomigliano d'Arco blocca lo stabilimento

Chi è Carlo Tavares, chiamato a raccogliere l'eredità di Marchionne

Carattere preciso, puntiglioso, ma soprattutto una spiccata propensione al dimagrimento, non solo il suo. In Psa, il manager portoghese è ricordato per spietati tagli dei costi, a una riduzione dei volumi produttivi e a un restyling dei modelli