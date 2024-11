Ok del Consiglio della Campania al terzo mandato, muro del Pd

Terzo mandato in Campania. Le manovre del centrodestra e del centrosinistra

Il Consiglio regionale ha recepito la norma nazionale che dispone la non rieleggibilità del presidente di Regione dopo due mandati. Tutta la maggioranza però vota un documento politico in cui si precisa che il voto sul terzo mandato non si traduce nell'indicazione della candidatura di De Luca