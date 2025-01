Gli ultimi sondaggi politici restano favorevoli alle forze di governo

Il 40% degli italiani è favorevole alla #maternitàsurrogata per tutte le coppie, il 15% lo è solo per le coppie eterosessuali sterili e il 27% è contrario. Quest'ultimo dato sale al 46% tra chi vota FdI.



Fonte: #sondaggio Quorum/YouTrend per @SkyTG24 pic.twitter.com/mzIWsu71LT