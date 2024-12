Schlein contro Meloni e Salvini: sono alleati in Ue con partiti anti-Italia

Mancano 7 giorni alle elezioni europee.



Ogni voto conta, casa per casa, strada per strada, per il salario minimo, per la sanità pubblica, per l’Europa che vogliamo: sociale, giusta, sostenibile, di pace.



L’8 e il 9 giugno vota Partito Democratico. pic.twitter.com/2jfVUQKrsN