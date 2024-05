Europee: 'Stati Uniti Europa' candida Renzi, Bonino, Maraio

Votami con il mio nome

Ci siamo quasi. L'appuntamento è per l'8 e il 9 giugno: si voterà per le elezioni europee. Saranno tanti i leader in campo, soprattutto donne. Ne parliamo nella prima puntata del podcast di Agi 'L'Europa s'è desta'. In studio il direttore Rita Lofano, il vicedirettore Alberto Di Majo, il corrispondente da Bruxelles Brahim Maarad e la candidata di 'Libertà' Laura Castelli.