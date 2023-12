Pnrr, versata all'Italia la quarta rata del pagamento da 16,5 miliardi di euro

In mostra per la Giornata Nazionale dello Spazio le eccellenze tecnologiche e scientifiche dell'Italia in un settore che ci vede leader. "Con la legge quadro saremo all'avanguardia in Europa", ha affermato il ministro Urso, "e con la base di Malindi possiamo essere protagonisti in Africa". Valente, presidente Asi: "Siamo attori mondiali e campioni di qualità"