Giorgia Meloni rinvia ancora la conferenza stampa di fine anno

AGI - Rinviata la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prevista per domani. La conferenza stampa, che inizialmente era stata programmata per il 21 dicembre scorso, era già stata rinviata a domani per un persistente stato influenzale del premier.

"L'Ordine dei giornalisti e l'Associazione Stampa Parlamentare, organizzatori dell'evento, restano in attesa di indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio per la nuova data". Cosi' l'Ordine dei Giornalisti conferma in una nota quanto in precedenza reso noto da fonti autorevoli.