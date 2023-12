Ad Atreju arriva anche Giambruno (a sorpresa)

AGI - Due ore ad Atreju. A sorpresa, Andrea Giambruno arriva poco dopo le 16 alla festa di Fratelli d'Italia, nel cuore di Roma.

L'ex compagno della premier si ferma nell'area eventi sotto Castel Sant'Angelo, dove è in corso un dibattito sulla giustizia, cui partecipano Carlo Nordio, Matteo Renzi e Andrea Delmastro. Saluta brevemente Arianna Meloni, sorella di Giorgia, incontrata tra il pubblico sotto il tendone.

"Non sapevo" sarebbe venuto, "ma mi ha fatto piacere, lui è il padre di mia nipote, e poi viene ad Atreju ogni anno", risponde Arianna Meloni ai cronisti che le chiedono della visita dell'ex compagno della sorella.

Assediato da cronisti e telecamere, il giornalista di Mediaset saluta il ditrettore de Il Tempo, Davide Vecchi, e fa poi un breve tour per gli stand della festa, accompagnato dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Giambruno evita le domande dei cronisti ma non si sottrae alle numerose richieste di 'selfiè da parte dei fan.

"Ma cosa c'è di strano? E perchè non doveva farsi vedere qua? In uno Stato libero e democratico le persone hanno diritto di farsi vedere se vogliono", risponde Delmastro a chi gli chiedeva della visita apparentemente inaspettata. Il partito - secondo quanto viene riferito - non era stato pre-avvertito della visita del giornalista, che avviene a circa due mesi dall'annuncio della fine della relazione fatto da Meloni sui social.