Tornano gli 'Appunti di Giorgia' con un minitour a Palazzo Chigi

AGI - Tornano gli 'Appunti di Giorgia', focalizzati su manovra e riforme. Il presidente del Consiglio spiega il pacchetto di riforme, ancora una volta in una location ufficiale, Palazzo Chigi, ma con un taglio non troppo formale: in piedi, nella 'galleria dei presidenti', lo spazio antistante la Sala Verde di Palazzo Chigi che vede appunto la foto dei precedenti presidenti del Consiglio.

Quella è la location per parlare di riforme, poi Meloni si sposta nella Sala Verde stessa, quella degli incontri con sindacati e parti sociali, per esempio. Ed è lo stesso presidente del Consiglio a sottolineare che proprio quella è la sede migliore per passare al nuovo argomento, l'illustrazione dei capisaldi della manovra.

Uno sguardo alle foto dei suoi predecessori e Giorgia Meloni in un passaggio dei suoi appunti nota che dopo Mario Draghi, manca un volto.

"C'è uno spazio vuoto, dove comparirà anche la mia foto, alla fine del mio mandato. Ma ci vuole tempo, almeno 4 anni", annota Meloni.

E poi si rivolge direttamente agli italiani. "Voi volete contare e decidere o stare guardare, mentre i partiti decidono per voi?". Giorgia Meloni, nei suoi 'Appunti di Giorgia', spiega l'impianto del pacchetto di riforme e guarda al passaggio del referendum.

"È la domanda che faremo quando e se sarà necessario", dice infatti il presidente del Consiglio, parlando da un salone di Palazzo Chigi.

"Noi abbiamo fatto quello che dovevamo. Ora sta al Parlamento e agli italiani", aggiunge.