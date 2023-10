Meloni: "Nella manovra nessuna misura sull'accesso ai conti correnti"

AGI - "Avviso ai naviganti: nella legge di bilancio non c'è la misura che consentirebbe all'Agenzia delle Entrate di accedere direttamente ai conti correnti degli italiani per recuperare le imposte non pagate. Consiglio di non inseguire i sentito dire o documenti non ufficiali". Queste le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social.

A quanto si apprende, il premier, appena ha visto 'in una delle tante bozze' il provvedimento sul prelievo forzoso, l'ha bloccato. "Non se ne parla, questa norma non passa", avrebbe detto. La bozza di cui si discute sarebbe già superata dal primo momento in cui Meloni l'ha vista.