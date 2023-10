Suedtiroler Volkspartei (Svp) resta il primo partito in Alto Adige ma è in calo rispetto al passato

AGI - La Suedtiroler Volkspartei (Svp) resta il primo partito in Alto Adige ma è più debole rispetto al passato. Le polemiche interne dell'ultima legislatura hanno portato il partito della 'stella alpina' a perdere molti voti, su tutti il governatore Arno Kompatscher e l'Obmann Philipp Achammer. Tra le montagne altoatesine sale l'estrema destra secessionista della Suedtiroler Freiheit che ha quasi raddoppiato rispetto a cinque anni fa.

Fratelli d'Italia sfrutta lo scenario nazionale e diventa il primo partito in lingua italiana a livello provinciale, nonché più votato a Bolzano città. Annunciato il crollo della Lega e, concetto non trascurabile in una terra di confine e di convivenza come l'Alto Adige, sarà la minor presenza dei politici italiani in consiglio provinciale che da otto scendono addirittura a sei.

È questo l'esito del voto nella provincia più settentrionale d'Italia dove nelle prossime settimane il governatore Kompatscher, lanciato verso il terzo mandato, dovrà trovare accordi difficili che forse non immagina ancora.

Cinque anni fa la Svp si era alleata con la Lega: mai nella storia dell'Alto Adige del dopoguerra la Svp aveva formato il governo locale con un partito di centrodestra. Sarà tutto da verificare come Kompatscher terrà in considerazione il risultato di Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni.

I dati delle elezioni

Con il 98% delle sezioni scrutinate, la Suedtiroler Volkspartei è al 34,4% ma perde oltre il 7% rispetto a cinque anni fa. Il Team K è all'11,1% mentre è boom della Suedtiroler Freiheit: il movimento secessionista sudtirolese, che era stato fondato dalla 'pasionaria' Eva Klotz, ha raggiunto il 10,8% (era al 5,9% nel 2018). Fratelli d'Italia e' al 6,1%, primo partito italiano.

Nel 2018 la posizione era stata conquistata dalla Lega con l'11,08%. Il partito del Carroccio in Alto Adige è uscito pesantemente sconfitto dalle urne con appena il 3,1%. Un crollo atteso dopo le rotture all'interno del partito avvenute già poco dopo il voto di cinque anni fa: la Lega da quattro consiglieri scenderà a uno.

Resta stabile attorno al 3,5% il Partito Democratico mentre la nuova lista ideata dall'ex comandante degli Schuetzen, Juergen Wirth Anderlan è al 6%. Un partito quello di Anderlan che ha impostato la campagna elettorale sul "no", niente vaccini e niente migranti. Sono rimasti sotto l'1% il Movimento 5 stelle (non siederà più in consiglio), Forza Italia e a lista Centro Destra.

In attesa dei risultati definitivi e di eventuali scarti, in consiglio provinciale formato da 35 unità, siederanno 13 esponenti della Suedtiroler Volkspartei (erano 15 nella precedente legislatura con un glorioso passato negli anni '90 e primi 2000 anche fino a 22), 4 del Team K, 4 della Suedtiroler Freiheit, 3 dei Verdi, 2 di Fratelli d'Italia, 2 della lista Juergen Wirth Anderlan, 2 dei Freiheitlichen, uno del Pd, 1 della lista Fuer Sudtirol Mit Widmann, uno della Lega, uno de La Civica e uno di Vita.