A Foggia si impone il candidato sindaco del centrosinistra

AGI - Si va profilando una vittoria al primo turno di Maria Aida Episcopo, a sindaco di Foggia. La candidata del Campo Largo Progressista starebbe molto in vantaggio sul secondo, il candidato sindaco del centrodestra Raffaele Di Mauro.

I dati ufficiali che si riferiscono a 13 sezioni scrutinate su 147 danno una percentuale per Episcopo del 50,95 per cento contro il 25,22 del candidato del centro destra. Distaccati gli altri tre candidati civici: Nunzio Angiola ha il 10,60 per cento, Giuseppe Mainiero l'8,40 per cento e Antonio De Sabato il 4,83 per cento.

Dai dati ufficiosi in mano ai comitati, invece, la percentuale di Episcopo si attesterebbe intorno al 53,6 per cento contro il 24,3 per cento del candidato del centro destra. Intanto ai festeggiamenti che sono iniziati nel comitato di Maria Aida Episcopo è giunto anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.