Meloni: "Sto bene, lavoro. Non c'è una parte politica su Gianbruno" 

AGI - A chi entra nella questione premettendo di non volersi addentrare nella sua privacy, Giorgia Meloni ribatte al volo, con prontezza, con un "...bravo..." accompagnato da un sorriso accennato, ma disteso.

Nel punto stampa - in diretta tv - al termine del summit al Cairo per la pace in Medio Oriente, i cronisti non possono però evitare domande sulla vita personale della presidente del Consiglio, alla luce della fine del suo rapporto sentimentale con il compagno, Andrea Giambruno, resa altrettanto pubblica dalla stessa Meloni, ieri, con un post sui social.

Ma, appunto, oggi la questione in campo è altra e alla domanda successiva, sul come stia oggi, Meloni risponde "sto bene, sto molto bene". "Faccio il mio lavoro, come sempre", puntalizza.

A chi invece domanda una riflessione sulla 'parte politica della clamorosa novità di ieri, seguita ai due 'fuori onda della trasmissione Mediaset 'Striscia la Notizià, Meloni taglia corto affermando che "non c'è una parte politica".

"Non so - dice ancora allontanandosi - cosa non sia chiaro del fatto che non voglio parlare di questo. Non c'è - ribadisce il presidente del Consiglio - una parte politica".