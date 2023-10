Meloni sui social: "La mia relazione con Giambruno finisce qui"

AGI - "La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui". Lo annuncia sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando una foto che la ritrae assieme all'ex compagno e alla figlia. "Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra", prosegue Meloni.

"Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo", aggiunge ancora. Alla fine un post scriptum: "Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua".

Gli audio di Striscia la Notizia

Due fuori onda di 'Striscia la notizia', storico programma satirico di canale 5. Nelle immagini, trasmesse per due sere consecutive, appare il giornalista Andrea Giambruno, l'ormai ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che scherza negli studi Mediaset durante le pause della trasmissione da lui condotta, si lamenta per come viene trattato dai media e dalle critiche e ironie sulla sua capigliatura.

Poi alcune frasi 'colorite' rivolte a una collega presente in studio, e parole fuori dalle righe, accusate di sessismo. Sui social le immagini spopolano, tanti i 'meme' e le riprese anche sui media. Seguono retroscena e articoli sui giornali. Poi, oggi, di prima mattina, il post della premier Meloni sui suoi account social a sancire la fine del rapporto.