Supermedia AGI/YouTrend, Fratelli d'Italia in calo ma meglio di un anno fa

AGI - A un anno esatto dalle elezioni politiche del 25 settembre 2022, la Supermedia dei sondaggi vede ancora Fratelli d'Italia come primo partito, oggi con il 28,5%: un dato in calo (-0,7%) rispetto a due settimane fa, ma comunque 2 punti e mezzo sopra il risultato delle Politiche. Tutti gli altri partiti restano stabili, ma vi sono alcuni che in questi ultimi 12 mesi sono andati decisamente meglio di altri.

Supermedia Liste

FDI 28,5 (-0,7) (+2,5 rispetto alle Politiche)

PD 19,7 (+0,1) (+0,6)

M5S 16,5 (+0,1) (+1,1)

Lega 9,3 (+0,2) (+0,5)

Forza Italia 6,9 (-0,1) (-1,2)

Azione 3,9 (+0,2) (nd)

Verdi/Sinistra 3,3 (-0,1) (-0,3)

Italia Viva 2,9 (=) (nd)

+Europa 2,4 (-0,1) (-0,4)

Italexit 1,9 (-0,1) (=)

Unione Popolare 1,3 (-0,1) (-0,1)

Noi Moderati 1,1 (+0,2) (+0,2).

Supermedia Coalizioni

Centrodestra 45,8 (-0,3) (+2,0)

Centrosinistra 25,4 (-0,1) (-0,7)

M5S 16,5 (+0,1) (+1,1)

Terzo Polo 6,9 (+0,3) (-0,9)

Italexit 1,9 (-0,1) (=)

Altri 3,5 (+0,1) (-1,5)

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 14 al 27 settembre, è stata effettuata il giorno 28 settembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 23 settembre), EMG (22 settembre), Euromedia (19 settembre), Noto (19 settembre), Piepoli (22 settembre), Quorum (25 settembre), SWG (18 e 25 settembre) e Tecne' (16 e 23 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale.