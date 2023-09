Meloni-Macron, faccia a faccia sui migranti senza delegazioni

AGI - Il tema dell'immigrazione è stato al centro del colloquio a due - un faccia a faccia senza le delegazioni che di solito accompagnano i leader - che si è svolto a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente francese, Emmanuel Macron.

I due leader si sono confrontati per un'ora e venti minuti circa, dopo aver entrambi partecipato al funerale laico del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. I due leader sono usciti insieme dalla Camera, al termine dei funerali, per recarsi a Palazzo Chigi.

Il presidente del Consiglio e il Presidente francese hanno avuto modo di intrattenersi qualche minuto a colloquio anche durante il breve tragitto, coperto a piedi, che separa i due Palazzi della politica.

Palazzo Chigi, cordiale colloquio Meloni-Macron,migranti e economia

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi pomeriggio a Palazzo Chigi un lungo e cordiale incontro con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. I due leader hanno discusso delle principali tematiche internazionali, con particolare attenzione alla gestione del fenomeno migratorio e alle priorità economiche europee in vista del Vertice "Med 9" di venerdi' a Malta e del Consiglio Europeo informale di settimana prossima a Granada". si legge in una nota di Palazzo Chigi.

La bozza del dl migranti, espulsione per chi mente sull'età

Per chi dichiara il falso sulla propria "età" o "identità" la pena prevista dal Codice penale "può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale". È quanto si legge nella bozza del dl migranti che arriverà domani in Cdm.

In caso di arrivi consistenti sulle coste italiane può essere disposto "lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto", si legge.

Bozza dl, misure per minori stranieri non accompagnati

Nella bozza sono previste "disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati". "La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo" si legge è demandata "alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodo, consegue la revoca del permesso di soggiorno e di cio' viene data notizia al pubblico ministero competente".

Germania: affondo del vicesegretario della Lega Crippa

"Stanno cercando di destabilizzare il governo attraverso il finanziamento delle Ong per riempirci di clandestini e far scendere il consenso del centrodestra in Italia". Sono le parole che il vicesegretario della Lega Andrea Crippa affida a Affaritaliani.it. "Io - riprende - sono stato in Moldova qualche mese fa e ho scoperto che il reddito pro capite della Moldova è inferiore a quello di gran parte dei Paesi del Nord Africa.

"Ottant'anni fa - dice ancora il parlamantare leghista - il governo tedesco decise di invadere gli Stati con l'esercito ma gli andò male, ora finanziano l'invasione dei clandestini per destabilizzare i governi che non piacciono ai social-democratici". "Sicuramente in Germania non vogliono né Salvini né Meloni al governo e vorrebbero o un governo tecnico, Monti o Draghi o chicchessia, o di sinistra, Schlein o altri", aggiunge.