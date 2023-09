AGI - Durante la visita al Salone Nautico di Genova la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha testato il simulatore di navigazione nello stand della Marina Militare. La premier ha manovrato con qualche difficoltà, chiedendo "Ma sempre dritta devo andare?". E ha terminato il suo test tra le risate, commentando "me so' cappottata". Subito dopo Meloni ha visitato anche lo stand della Guardia Costiera.

Meloni è arrivata alle 16.30 . Ad accoglierla alla banchina F il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione, Giovanni Toti, il prefetto Renato Franceschelli e il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. Diversi gli assessori e gli esponenti di FdI presenti. La premier è stata accolta dagli applausi dei presenti. Meloni ha visitato il Salone e poi si è recata alla Terrazza del padiglione blu della Fiera per firmare con Toti l'accordo per l'utilizzo dei fondi FSC.

"Vorrei ringraziare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per essere qui. Dalle nostre ricerche risulta essere la prima premier al Nautico dal 1986", ha detto il presidente della Liguria, Giovanni Toti, nel suo intervento per la firma dell'accordo.

Con la premier, anche il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto. La premier è salita a bordo di alcuni yacht e si è soffermata all'headquarter di Ferretti e a quello di Azimut. "Sono a vostra disposizione", ha detto al suo arrivo al presidente di Confindustria Nautica, Cecchi. Tra gli applausi, anche un momento di piccola contestazione, con un operatore del settore che ha urlato: "Sei bugiarda! Abbassiamo la benzina, costa troppo: 2.20!".

La premier: "Il governo deve dire grazie al settore"

"Queste due ore qui, nonostante arrivi prima da New York e poi da Rimini, mi hanno dato tanta energia. Non siete voi a dover ringraziare me per essere il primo premier a visitare in via ufficiale il Salone, ma sono io a dover ringraziare questo comparto che dà lavoro a oltre 200 mila persone, che produce per oltre 7 miliardi di euro e fa un pezzo importante della nostra economia", ha detto la premier.

"È il governo che deve venire qui ad avere l'umiltà di dire grazie a questo settore" ha aggiunto. Meloni ha ricordato che "il governo ha voluto concentrare un pezzo delle scelte strategiche del Paese sul mare, che è una delle infrastrutture più strategiche del paese e non si può non avere strategia su questo. Per questo abbiamo presentato il Piano del mare".