Meloni a Monza: "Dobbiamo correre di più per far correre l'Italia"

"Il tempio della velocità diventa per noi anche fonte di ispirazione. Perché abbiamo bisogno di correre di più per far correre questa nazione". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando a Monza dove oggi si correrà il Gran Premio di Formula 1.

A Cernobbio promosso il Governo

La maggioranza dei partecipanti al Ambrosetti di Cernobbio giudica in modo positivo l'operato del governo Meloni, mentre le opinioni sulla manovra extra-profitti sono invece molto negative. E' quanto emerge dal tradizionale televoto tra i partecipanti ai lavori in base al quale risulta che il 50,7% della business community considera in modo positivo l'operato dell'esecutivo, circa un quinto della platea (il 18,3%) si posiziona invece in una fascia di sufficienza. Negativo il giudizio da parte di circa il 31% dei presenti. Le opinioni si spostano considerevolmente se si entra nel merito della manovra sugli extra profitti delle banche: il 33,3% della platea ha un giudizio molto negativo: sulla manovra, le valutazioni complessive negative sono il 62,8%. Valutazione completamente opposta dal 9% dei partecipanti che valutano molto positivamente la manovra.