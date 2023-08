La visita di Giorgia Meloni a Caivano - Diretta

AGI - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivato alla parrocchia di San Paolo Apostolo, al Parco verde di Caivano, comune scosso dal caso delle ripetute violenza sessuali su due ragazzine di 10 e 12 anni da parte di un gruppo di adolescenti.

Il primo momento della visita prevede un incontro privato all'interno della chiesa con don Maurizio Patriciello e il prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Al suo arrivo, i presenti hanno accolto la premier con un applauso e con il coro "Giorgia, Giorgia". Sono state disposte imponenti misure di sicurezza e un grande dispiegamento di forze all'ordine dopo le minacce.

Tanti i giornalisti presenti al Parco verde, molti anche di testate internazionali, mentre colpisce la scarsa presenza di abitanti del quartiere, come era già avvenuto martedì scorso, in occasione della manifestazione organizzata dai comitati civici. L'area intorno alla chiesa è stata interamente transennata.

12:24 - alcuni dei presenti hanno chiesto lavoro e di ripristinare il reddito di cittadinanza, mentre altri l'hanno accusata di far morire i migranti in mare.

Dopo l'incontro con Don Maurizio Patriciello, la premier si recherà all'istituto superiore Morano per una visita e al Comitato provinviale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In seguito è previsto un punto stampa.

13:02 - "Rappresento una delle due famiglie coinvolte nella triste vicenda che da sempre ha deciso di mantenere di serbare il rispetto e il silenzio nei confronti di tutti" sottolinea il legale di una delle bambine vittime dello stupro di gruppo, Clara Niola. "I nostri legislatori a livello locale e, nazionale e comunitario ci invitano proprio a evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria. Sicuramente c'è un clima di tensione, inevitabilmente perché il caso é molto, molto delicato. Ecco perché a maggior ragione ci siamo affidati a questo silenzio. La visita delle istituzioni ci conforta perché operando sinergicamente con tutte le altre istituzioni le associazioni anche nel terzo settore a vario titolo coinvolte si potranno mettere in atto tutte quelle strategie di cui non solo questo territorio ha bisogno proprio a tutela dei minori. Ci affidiamo alla magistratura per stabilire le responsabilità".

13:30 - È durato circa 40 minuti l'incontro che si è tenuto all'interno della parrocchia di San Paolo Apostolo, nel Parco Verde di Caivano, tra Giorgia Meloni, i ministri dell'Interno, dell'Istruzione e dello Sport, Matteo Piantedosi, Giuseppe Valditara e Andrea Abodi, il capo della Polizia Vittorio Pisani, il prefetto di Napoli Claudio Palomba, don Maurizio Patriciello e il vescovo di Acerra, Angelo Spinillo. Terminato l'incontro, Meloni si sta spostando verso l'istituto scolastico 'Francesco Morano', dove presiederà una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, al termine del quale è previsto un punto stampa.

13:53 - Il premier Giorgia Meloni presenzia a Caivano, all'interno dell'istituto superiore Morano, alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza convocato dopo la vicenda degli stupri nei confronti di due cuginette di meno di 14 anni. Al tavolo, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, il capo di Gabinetto del ministero dell'Interno, Maria Teresa Sempreviva, il capo della Polizia, Vittorio Pisani, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il sindaco di Napoli e della città metropolitana, Gaetano Manfredi, il Commissario Straordinario di Caivano, il presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, il procuratore presso il Tribunale di Napoli Sergio Ferrigno, il presidente del Tribunale di Napoli Nord Luigi Picardi, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone, il presidente del Tribunale dei Minori Giancarlo Posteraro, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale Minori Maria De Luzenberger Milnernschim, il direttore Ufficio Scolastico Regione Campania, Ettore Acerra, il questore di Napoli, Maurizio Agricola, il comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, Enrico Scandore, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, Paolo Borrelli, il comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli, Michele Mazzaro, il capo Centro DIA di Napoli Claudio De Salvo.