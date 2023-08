Domani al via il Meeting di Rimini. Una "amicizia inesauribile"

AGI - "L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile": sotto questo slogan prenderà il via domani il Meeting di Rimini. La 44esima edizione della manifestazione sarà aperta alle 11 dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, che con il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, celebrerà una Messa trasmessa in diretta dalla Rai.

Alle 15 Zuppi parteciperà poi all'incontro 'Fratelli tutti. Testimonianze di un'amicizia operativa sulle orme di Papa Francesco'. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atteso per la giornata di chiusura, venerdì 25. Alle 12 parteciperà a un incontro che sarà introdotto da Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli. Più di dieci i ministri che si alterneranno sul palco della Fiera di Rimini. Lunedì il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, parteciperà all'incontro 'Sostenere lo sviluppo. Nuove politiche per un'economia innovativa', mentre la titolare del dicastero del Lavoro, Marina Calderone, interverrà al dibattito 'Generazione lavoro. Capire i cambiamenti'.

Sempre lunedì, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, sarà presente alla conferenza dal titolo 'Sanità per tutti: un sistema con una data di scadenza?' e il ministro delle Imprese e del Made in italy, Adolfo Urso interverrà al dibattito 'Accettare la sfida del cambiamento per crescere'.

Martedi' Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr sarà ospite a un incontro sull'Europa, mentre Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dialogherà con Emmanuele Forlani, direttore della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli sui cambiamenti in corso in Italia. Sempre martedì, il ministro Eugenia Roccella, parteciperà a un incontro su demografia e natalità. Le sfide comuni con l'Africa sarà l'argomento al centro dell'intervento del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, atteso al Meeting mercoledì 23 alle 12.

Dello sviluppo del Paese parlerà invece il ministro Matteo Salvini che sempre mercoledì parlerà di infrastrutture e Pnrr con il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, con l'Ad di Ferrovie dello Stato italiane, Luigi Ferraris, e l'ad di Engeneering, Maximo Ibarra. Tra gli ospiti attesi a Rimini anche Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Edmondo Cirielli, Viceministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Galeazzo Bignami, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.