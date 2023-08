Volo di linea per Meloni (che a bordo 'incrocia' Fratoianni)

AGI - Un volo di linea per partecipare al vertice sul salario minimo. È l'opzione scelta da Giorgia Meloni per rientrare dalle vacanze in Puglia col compagno e la figlia, alla volta dell'incontro a Palazzo Chigi. Una scelta non pubblicizzata ma che e' stata 'svelata' anche da una coincidenza 'bipartisan': sul volo Brindisi-Roma preso da Meloni e dalla sua famiglia, tra i passeggeri, oltre alla sorella Arianna e al cognato, e ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, c'era infatti anche il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, anch'egli di ritorno da una breve vacanza in Puglia. Anche lui, verso Roma per il vertice a Palazzo Chigi.