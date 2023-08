Supermedia AGI/You Trend, FdI al 29%, Pd 20,1 e M5s 16%

AGI - Ultima Supermedia prima della pausa estiva. FDI è sempre il primo partito con il 29% e il PD in seconda posizione appena sopra il 20%. Tutte le forze politiche sono sostanzialmente stabili, ma le ultime notizie sui (nuovi) dissapori tra Italia Viva e Azione pongono un serio problema per questi soggetti in vista delle Europee 2024, visti i loro numeri attuali.



SUPERMEDIA LISTE

FDI 29,0% (+0,2)

PD 20,1 (=)

M5S 16,0 (+0,2)

Lega 9,2 (-0,2)

Forza Italia 7,4 (-0,2)

Azione 3,7 (=)

Verdi/Sinistra 3,2 (=)

Italia Viva 2,9 (-0,1)

+Europa 2,3 (-0,1)

Italexit 1,9 (=)

Unione Popolare 1,4 (-0,3)

Noi Moderati 0,8 (+0,1)

SUPERMEDIA COALIZIONI 2022

Centrodestra 46,4 (-0,1)

Centrosinistra 25,6 (-0,1)

M5S 16,0 (+0,2)

Terzo Polo 6,6 (-0,1)

Italexit 1,9 (=)

Altri 3,5 (+0,1)



NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (20 luglio 2023)

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 20 luglio al 2 agosto, è stata effettuata il giorno 3 agosto sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 2 agosto), Euromedia (30 luglio), Ipsos (29 luglio), SWG (24 e 31 luglio) e Tecné (22 e 29 luglio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e' disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.