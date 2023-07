È morto Arnaldo Forlani

AGI - È stato l'inventore del 'preambolo', una di quelle formule che popolavano la politica della Prima Repubblica - insieme alle convergenze parallele, per citarne un'altra, fortunatissima, attribuita invece a Aldo Moro - e poi diventò il 'Coniglio mannaro', quando ogni leader politico aveva il suo soprannome di riferimento.

Era stato un calciatore, da giovane, e poi fu molto altro. Presidente della Dc, più volte parlamentare e ministro, vicepresidente e presidente del Consiglio. E due volte segretario della Dc. La seconda, sul finire di quella fatidica Prima Repubblica, fu uno dei tre leader a dare l'iniziale al Caf.

Arnaldo Forlani, con Bettino Craxi e Giulio Andreotti, ha percorso la politica attraverso le fasi distinte per comodità di cronaca tra Prima e Seconda Repubblica. L'ultimo ad accomiatarsi, a 97 anni, anche se da lungo tempo aveva lasciato la politica attiva.

La storia politica di Forlani

Nato a Pesaro, l'8 dicembre 1925, orgoglioso dei suoi trascorsi giovanili come mezzala nella Vis Pesaro, e rimasto sempre appassionato di calcio, Forlani è stato un protagonista dell'ultima fase del pentapartito, culminata con il patto di ferro dell'allora segretario Dc con Craxi, consacrato da quella sigla, Caf, gioia dei titolisti, siglato in un altrettanto iconico appuntamento, direttamente da lui con il leader socialista: correva il maggio dell'89 e gli uffici di Bettino Craxi nell'area ex Ansaldo dove si teneva il 45esimo congresso Psi erano ospitati appunto da un camper.

Fu lì che si tenne un colloquio riservato, nel senso che non aveva altri testimoni ma era sotto l'occhio di una foresta di macchine fotografiche e telecamere, che segnò, almeno per comodità cronistica, la fine del governo De Mita e il ritorno a Palazzo Chigi di Giulio Andreotti. Craxi, Andreotti, Forlani: Caf.

Arnaldo Forlani con Flaminio Piccoli, Franca Falcucci e Lorenzo Natali nella sede della Democrazia Cristiana (DC)

E sì che Forlani con De Mita aveva formato la coppia dei 'gemelli di San Ginesio', inteso come luogo in cui venne siglato un altro patto, quello che ciclicamente si ripropone tra 'quarantenni' che si propongono di farsi largo tra i leader piu' stagionati dei rispettivi partiti. La Dc, in questo caso. E infatti eccoli, il 9 novembre 1969, l'uno, Forlani, segretario e l'altro, De Mita, vicesegretario.

De Mita e Forlani

Andiamo avanti veloce. Ministro delle Partecipazioni Statali dal dicembre 1968 all'agosto 1969, della Difesa dal novembre 1974 al luglio 1976, degli Esteri dal luglio 1976 all'agosto 1979, deputato dalla III all'XI legislatura (vale a dire dal '58 al '92), europarlamentare tra l'89 e il '94, presidente del Consiglio tra il 1980 e il 1981, vicepresidente tra il 1983 e il 1987.