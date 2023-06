Meloni ai maturandi: "Siete padroni del vostro destino"

AGI - "Qualsiasi sarà la scelta che farete, ricordatevi che voi siete i padroni del vostro destino. Buttatevi a capofitto nel vostro sogno, qualunque esso sia. Credeteci con tutte le vostre forze per realizzarlo. Voi siete protagonisti di quel libro che si chiama vita, e allora vale la pena di leggere quel libro con tutta l'intensità che è possibile". Lo dice il premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio che intitola 'Notte prima degli esami' inviato a Skuola.net, dedicato a tutti i maturandi.

“Notte prima degli esami”: il mio videomessaggio a @skuolanet dedicato a tutti i maturandi.#Maturità2023 pic.twitter.com/mQmMXUHwiW — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 20, 2023

La maturità, ricorda, "è un momento molto importante per tutti voi, ragazzi e ragazze che dopo anni di studio, di dedizione, di sacrificio, chiudete un ciclo fondamentale della vostra vita".

"Ricordo ancora quei giorni carichi di tensione, lo studio a perdifiato che precedeva gli esami finali, l'adrenalina, la consapevolezza che in qualche giorno, poche ore, si metteva tutto il lavoro che era stato fatto per anni - aggiunge il presidente del Consiglio dei Ministri - ma ricordo anche l'emozione di sapere che da lì a poco si sarebbe aperto un capitolo completamente nuovo per la propria vita. Cosi' sarà anche per voi".

"Chi tra voi proseguirà negli studi universitari, chi invece sceglierà invece di abbracciare un'esperienza lavorativa... Qualsiasi sarà la scelta che farete, ricordatevi che voi siete i padroni del vostro destino. Siate creativi, buttatevi a capofitto nel vostro sogno, qualsiasi sia il vostro sogno. Credeteci con tutte le vostre forze per realizzarlo. Voi siete protagonisti di quel libro che si chiama vita e allora vale la pena di leggere quel libro con tutta l'intensità che è possibile".

"Non abbiate paura, vivete questi giorni come tra quelli più importanti della vostra vita, perché così sarà. Comunque vada, queste giornate le ricorderete per tutta la vita. Possa essere per voi l'inizio di un futuro ricco di successi e di soddisfazione, auguri a tutti i maturandi d'Italia, siamo con voi in bocca al lupo", esorta Meloni.