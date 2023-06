Marcia indietro di Grillo sulle brigate: "Era una boutade"  

AGI - "Per favore fermatevi, era una boutade. Ma è possibile che prendete tutto sul serio. Anche i giornali hanno esagerato un pò. Fermatevi perchè mi sono arrivate delle notizie drammatiche, veramente". Lo dice Beppe Grillo in un video pubblicato su Twitter ironizzando e in qualche modo ridimensionando le sue frasi "brigate di cittadinanza" con il "passamontagna" pronunciate nel corso della manifestazione del Movimento 5 Stelle, sabato a Roma.

"È stato avvistato - continua il cofondatore di M5s - un pensionato di 74 anni, un idraulico che stava aggiustando sei tombini di notte con un passamontagna. Fermatevi. Un albanese di 64 anni con cazzuola ha messo a posto otto marciapiedi durante la notte con il passamontagna. Non si può andare avanti cosi'. Fermatevi".

"Ci vuole anche una legge - continua Grillo - il governo deve reagire. Deve fare una legge: abolire l'abuso di ufficio e mettere l'abuso di lavori socialmente utili. Finitela. Siate coerenti con voi stessi, con il governo e con la politica. Uscite e applaudite la città. Dovete dire: 'Guarda che bel tombino devastato, guarda che marciapiede meraviglioso rotto. Guarda che piante ammuffite. Questo dovete fare, smettetela perchè sennò scoppia veramente un casino ottimale".