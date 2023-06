Lieve calo per FdI e Pd. M5s al 15,8%

AGI - È ancora presto per misurare gli effetti della scomparsa di Silvio Berlusconi sulle intenzioni di voto, per ora nella nostra Supermedia dei sondaggi si registra qualche movimento interessante sia tra i partiti maggiori (con un calo di quasi mezzo punto per il PD), sia tra quelli che si aggirano intorno alla soglia di sbarramento del 3%, ad esempio con il nuovo sorpasso di Italia Viva ai danni dell'alleanza Verdi/Sinistra, o con +Europa che sale al 2,5%.

SUPERMEDIA LISTE

FDI 28,8% (-0,2)

PD 20,2% (-0,4)

M5S 15,8% (+0,1)

Lega 9,2% (+0,2)

Forza Italia 7,3% (+0,2)

Azione 3,9% (-0,2)

Italia Viva 3,2% (+0,2)

Verdi/Sinistra 2,9% (-0,2)

+Europa 2,5% (+0,4)

Italexit 2,2% (=)

Unione Popolare 1,5% (+0,3)

Noi Moderati 1,1% (+0,1)

SUPERMEDIA COALIZIONI 2022

Centrodestra 46,3% (+0,2)

Centrosinistra 25,6% (-0,2)

M5S 15,8% (+0,1)

Terzo Polo 7,1% (=)

Italexit 2,2% (=)

Altri 3,0% (-0,1)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (1 giugno 2023)

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 1 al 14 giugno, è stata effettuata il giorno 15 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 12 giugno), Euromedia (8 giugno), Noto (6 giugno), Piepoli (6 giugno), SWG (5 e 12 giugno) e Tecne' (3 e 10 giugno). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.