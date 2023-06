Il necrologio dell'ex moglie Elvira (la prima moglie): "Grande uomo e papà"

AGI - "Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito". È il necrologio, il primo tra decine pubblicati sul Corriere della Sera, di Carla Elvira Dall'Oglio, ex moglie di Silvio Berlusconi e madre di Marina e Pier Silvio.

Omaggio ininterrotto davanti a villa San Martino

Doni e ricordi davanti alla storica residenza di Silvio Berlusconi, deceduto ieri mattina alle 9.30 al San Raffaele di Milano dopo aver lottato contro una lunga malattia. La pioggia non ha fermato chi anche nel corso della serata di ieri è accorso per omaggiare il fondatore di Forza Italia. Dozzine di biglietti, sciarpe e fiori sono stati adagiati davanti alla casa del leader azzurro dove intanto i primi cronisti e operatori tv sono giunti sul posto.

© Giorgia Petani

Morto Silvio Berlusconi

"Grazie in eterno presidente", si legge su uno striscione firmato dalla Curva Davide Pieri. Sul prato adiacente a Villa San Martino, oltre ai lumini e alle candele, è apparsa una maglietta del Napoli, mentre un altro cartello recita "Grazie per l'entusiasmo che ci hai regalato".