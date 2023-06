È morta Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi

AGI - "Con enorme dolore", Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, "all'improvviso - informa sempre una nota dell'ufficio stampa dell'ex presidente del Consiglio - si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni".

Il ricordo (di Stefano Benfenati)

Flavia Franzoni aveva 76 anni ed è morta mentre era in viaggio con il marito lungo un sentiero francescano, in Umbria. Insieme ad alcuni amici, tra cui l'ex ministro Arturo Parisi, erano diretti ad Assisi. Forse a causa di un malore, è caduta all'improvviso. Carattere determinato e riservato al tempo stesso, è stata accanto a Romano Prodi per oltre 50 anni. Una 'first lady' discreta e sempre presente, anche quando il Professore diventò presidente del Consiglio.

Flavia 'accoglieva' con un sorriso anche i tanti cronisti che ogni fine settimana circondavano il portone di via Gerusalemme, nel pieno centro di Bologna - la casa di famiglia - in attesa che l'allora premier tornasse da Roma. Una ressa sotto casa che Flavia Franzoni sopportava di buon grado.

A Bologna - e non solo - la signora Flavia si era distinta per la sua attività nel campo del sociale. Non solo accompagnava quasi sempre il marito nelle tante iniziative, ma ha sempre avuto una passione personale per la società civile. Per anni ha lavorato all'Istituto regionale per i servizi sociali, di cui è stata direttrice.

Alla facoltà di Scienze politiche dell'Università di Bologna ha insegnato "Metodi e tecniche del servizio sociale" ed è stata allieva di Achille Ardigo', ritenuto uno dei padri della sociologia in Italia. Nella città delle Due Torri sono in tanti a ricordare la coppia, Flavia e Romano, passeggiare conversando e tenendosi a braccetto sotto i portici, in centro a Bologna. E sono pochi quelli ad averli visti camminare per strada 'separati'. Inseparabili, fin da quando si conobbero a Reggio Emilia, nel 2019 avevano festeggiato il loro 50esimo anniversario di nozze.

I messaggi di cordoglio

Sono tante le personalità del mondo della politica e delle istituzioni che hanno voluto rivolgere un pensiero a Romano Prodi o condividere un ricordo di Flavia Franzoni.

Paolo Gentiloni

"Profondamente colpito dalla notizia della improvvisa scomparsa di Flavia Franzoni, donna forte e sempre presente nelle storie comuni di questi decenni. Abbraccio Romano Prodi e tutta la sua famiglia", è il tweet il commissario europeo all'Economia.

Matteo Salvini

"Sono giorni di profonda tristezza. Condoglianze a Romano Prodi, che oggi ha perso l'amata moglie Flavia. Ci stringiamo al suo dolore e a quello dei suoi cari". Così Matteo Salvini dopo la morte della moglie dell'ex premier.

Carlo Calenda

Esprimo da parte mia e di tutta Azione le più sentite condoglianze al presidente Romano Prodi e alla sua famiglia per l'improvvisa scomparsa della signora Flavia Franzoni". Così in una nota il leader di Azione.

Riccardo Magi

"Sentite condoglianze a Romano Prodi per la perdita della moglie Flavia. Un abbraccio caloroso a tutti i suoi cari". Lo afferma il segretario di +Europa.

Pier Ferdinando Casini

"Attonito nell'apprendere della scomparsa di Flavia, mi stringo a Romano Prodi e ai suoi figli in questo momento di grande dolore. È stata senz'altro una donna speciale che lascerà un vuoto immenso; penso in queste ore a quanto Romano e Flavia siano stati una coppia esemplarmente unita in tutti i momenti della loro vita"

Elly Schlein

"Siamo tutte e tutti sconvolti di fronte alla morte improvvisa di Flavia Franzoni. E in questo momento di enorme dolore vogliamo stringerci attorno a Romano Prodi e a tutta la loro famiglia con il grande affetto mio personale e di tutta la comunità democratica". Per la segretaria Pd "è impossibile riassumere lo spessore intellettuale, le qualità e la passione civile di Flavia Franzoni, sempre così attenta alle fragilità sociali e impegnata a fianco degli ultimi, grande innovatrice delle politiche sociali. Ci mancheranno, tanto, la sua capacita' di analisi e la sua profondità di pensiero, il suo consiglio sempre prezioso".

Lorenzo Fontana

"Rivolgo le mie più sentite condoglianze al presidente Romano Prodi e alla sua famiglia. Una preghiera per la moglie Flavia, venuta a mancare all'affetto dei suoi cari". Lo scrive su Twitter il presidente della Camera.

Ignazio La Russa

Appresa la notizia dell'improvvisa scomparsa della signora Flavia Franzoni desidero rivolgere al presidente Romano Prodi e alla sua famiglia le più sentite condoglianze". Queste le parole del presidente del Senato.

Giorgia Meloni

"La mia più sentita vicinanza a Romano Prodi per la scomparsa della moglie Flavia. Un abbraccio e un pensiero alla famiglia e a tutti i suoi cari". Il messaggio su Twitter del presidente del Consiglio.

Sergio Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso al presidente Prodi il proprio profondo cordoglio e i suoi sentimenti di vicinanza per la scomparsa della moglie, signora Flavia Franzoni. Lo si legge in una nota diffusa dal Quirinale.

Matteo Piantedosi

"Desidero esprimere il mio piu' profondo e sentito cordoglio a Romano Prodi per la scomparsa dell'amata moglie Flavia Franzoni. Al Presidente, ai figli e ai familiari va la mia commossa vicinanza in questo momento di tristezza e di dolore". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno.