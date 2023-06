Piazza Duomo aperta e senza pass per i funerali di Stato [VIDEO]

AGI - Piazza Duomo sarà aperta, senza pass, a esclusione della parte riservata alle autorità, e contingentata negli accessi. È quanto proposto dal Comune di Milano durante la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura per organizzare i funerali di stato di Silvio Berlusconi. "La piazza sarà ad accesso libero - ha spiegato l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli al termine del tavolo - nel senso che tranne la parte vicino all'ingresso delle autorità, utilizzeremo i meccanismi già usati per i concerti: accesso libero, con tutte le attenzioni di contingentamento".

All'ipotesi maxischermi "si sta lavorando", ha aggiunto, e per quanto riguarda i trasporti "non è stato ancora definito, dipende dai sopralluoghi tecnici", "in generale - ha concluso - siamo abituati a un meccanismo di governo della Questura che man mano che la piazza si riempie si prevede un salto fermata della metropolitana".

Accessi separati alla Cattedrale

Si lavora anche all'ipotesi di predisporre due accessi per le autorità in Cattedrale, entrambi sul lato sud del Duomo, uno dei quali da piazza Fontana. La lista delle autorità e la gestione dei loro spostamenti sta in capo a Palazzo Chigi. Per l'arrivo delle autorità italiane ed estere da Linate "useremo i percorsi normali di accesso alla città, da Linate sull'asse verso Duomo e poi ci sarà la zona di piazza Duomo presidiata", ha spiegato Granelli. "Le autorità arrivano da piazza Fontana, ci sono già i divieti di sosta, quella sarà l'area di accesso" ha aggiunto.

Al pubblico sarà impedito di avvicinare le aree riservate alle rappresentanze istituzionali. Per la gestione di piazza Duomo durante i funerali di Stato di Silvio Berlusconi che si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 "noi abbiamo proposto il sistema che utilizziamo di solito per i concerti", ha spiegato l'assessore Granelli, il che significa una capienza di "20 mila persone" in piazza. Invece 2 mila circa le persone ipotizzare in cattedrale. I dettagli saranno però stabiliti dopo i sopralluoghi in Duomo.