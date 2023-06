Mattarella a Parigi: "L'Europa è un luogo ideale fatto di persone, valori, sogni"

AGI - "Interesse reciproco, aiuto reciproco sono quello che fa avanzare la condizione umana. La mia libertà finisce dove comincia la tua di diceva un tempo, mentre la mia libertà cresce con la tua, non è un bene divisibile, sentirsi corresponsabili è quel che fa andare avanti la società". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo a una domanda degli studenti dell'istituto Leonardo Da Vinci a Parigi.

"Sono tanti i momenti belli che rammento del mio incarico, ma ne ricordo un paio proprio in questo senso: le zone di confine sono state luoghi di contese e sofferenze. Un esempio - ha aggiunto - è il confine orientale italiano, alcuni anni fa sono stato lì, dove c'è un monumento che ricorda le vittime italiane delle foibe e le vittime slovene del fascismo e con il presidente sloveno ci siamo tenuti per mano".

"Vivendo insieme e rispettandosi si realizza la storia della civiltà - ha concluso il Presidente - L'altro ricordo sono le aperture della residenza estiva di Castelporziano a gruppi di disabili, che impegnati in alcune attività sono e si sentono protagonisti".

l Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra i giovani diplomatici italiani e francesi riuniti a Parigi





La visita all'Istituto Statale Italiano "Leonardo da Vinci" di Parigi

"Voi studenti, dai più giovani all'inizio del percorso scolastico, a coloro che stanno concludendo un ciclo di studi, rappresentate una realtà importante non solo per Italia e Francia, ma anche per l'Europa. Perché l'Europa è non soltanto l'ambito nel quale i nostri Paesi esistono, ma è, soprattutto, un luogo ideale, fatto di persone, esperienze, affinità, valori, sogni. Tutti elementi che, anche se non li vedete, sono all'interno dei vostri zaini, e crescono con voi ogni giorno. È qui, più che in altri luoghi, che si costruisce l'Europa". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, agli studenti dell'Istituto Statale Italiano "Leonardo da Vinci" di Parigi.

La visita al Louvre e il selfie

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha visitato la mostra del Louvre 'Napoli a Parigi' con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

Mattarella e Macron sono accompagnati, rispettivamente, dalla figlia Laura e dalla moglie Brigitte. I due presidenti si sono abbracciati calorosamente e poi hanno iniziato il tour dentro il museo. Tra le prime tappe, 'La trasfigurazione' di Giovanni Bellini.

Foto ricordo davanti alla Gioconda per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente francese, Emmanuel Macron. I due capi di Stato sono accompagnati rispettivamente dalla figlia Laura e dalla moglie Brigitte. Con Mattarella partecipa alla visita il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

"Queste opere vanno d'accordo come l'Italia e la Francia", ha detto Brigitte Macron rivolgendosi al Presidente della Repubblica.