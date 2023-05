Il vertice tra Renzi e Calenda finisce con un documento unitario

AGI - Si è conclusa dopo un lungo confronto la riunione di Azione e Italia Viva, con un documento unitario e con il proposito di avviare un percorso per provare a costruire una lista unitaria in vista delle prossime elezioni europee.

Alla riunione hanno partecipato i leaderi di entrambi i partiti: Carlo Calenda e Matteo Renzi. È possibile ricreare il rapporto di fiducia con Renzi? "Nella vita tutto è possibile", ha risposto il leader di Azione. Ci sarà un clima collaborativo? "Spero di sì", aveva replicato prima dell'inizio dell'incontro, cominciato verso le 22.

La proposta di Italia viva

"I senatori di Azione e Italia Viva preso atto che: Azione e Iv hanno costituito Gruppi unici alla Camera e al Senato; hanno concordato di dare vita a una federazione approvata dalle rispettive assemblee nazionali in data 19 novembre e 4 dicembre; il cammino unitario si è interrotto nelle scorse settimane", dunque "invitano le forze politiche a collaborare per la creazione di una lista unitaria per le elezioni europee del 2024 allargata a tutte le forze che si riconoscono in Renew Europe", era scritto nella bozza di documento proposto da Iv ad Azione.

"I senatori di Azione e Italia Viva invitano i singoli senatori del gruppo ad attenersi ai principi di lealtà e correttezza come previsto dall'art.14 del Regolamento del Gruppo", aggiungeva il testo dei renziani.